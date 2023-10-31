Не беруть участь у зерновій угоді, усі погрози ігнорують, а кораблі продовжують заходити в порт. Тож росіяни, вже традиційно, вдаються до ударів по портовій інфраструктурі країни.

Чергова атака балістикою. Як тільки, в неділю, повідомили про прохід до українських чорноморських портів ще двох суден, і вже наступного ранку росіяни випустили по узбережжю три балістичні ракети.

Одна з них поцілила по території судноремонтного заводу. Ще одна - впала у полі за сто метрів від житлового мікрарайону. Із його мешканцями, які і досі не розуміють, як вижили, спілкувалися наші одеські кореспонденти.

О пів на дев'яту ранку мешканці цього мікрорайону неподалік Одеси саме збиралися на роботу та до школи.

Ілля, школяр:

Я їхав до школи. Гепнуло, і я - додому. Потім їду - тут гепнуло. Одразу в підвал, та й все.

Олександр - водій цієї потрощеної вантажівки. Як завжди, припаркувався на узбіччі поруч з домом. Балістична ракета дивом оминула останній ряд приватних будинків, перелетіла через дорогу і впала на краю поля - за тридцять метрів від його авто.

Олександр Луцишин, місцевий житель:

Хвилин 10 як вийшов з машини, пішов до дому. Я не знаю, щоб було, якби я був в машині. В хаті підкинуло, хата підпригнула, як м'ячик.

Інна Луцишин, місцева жителька:

Настільки це бистро, моментально проізошло. Коли почало падати, таке состояніє, що не знаєш: куди бігти, що робити. Воно падає, хата шевелиться.

В полі утворилася величезна вирва. Земля та уламки ракети полетіли через дорогу у будинки.

Катерина Андрусова, місцева жителька:

Дед був коло сарая, то впав коло сарая, а я йшла, то на мене посипалася глина. Поперелякувалися.

Люди розповідають: перший вибух пролунав до сигналу повітряної тривоги. Все через те, що ворог атакував Одещину балістичними ракетами.

Наталя Гуменюк, начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

Особливість застосування балістики як раз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску. Виявляється, фактично, на етапі, максимально наближеному до вибуху. Збити балістичну ракету надзвичайно складно, тому зафіксовані три прильоти.

Імовірніше за все, кажуть військові, росіяни запустили ракети типу "Іскандер-М". Вкотре били по припортовій інфраструктурі. Перша ракета влучила у територію судноремонтного заводу. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили. Постраждало четверо працівників, двоє опинилася в лікарні. Пошкоджені адмінбудівля та техніка підприємства.

У приватному секторі найбільше пошкоджені покрівлі.

Ганна Гонтарська, місцева жителька:

Це те, що ми знайшли на горищі. Там земля і ці ось вироби. Ну, як мінімум, 10 листів шиферу потрібно буде замінити. Все повністю у дірках.

Інна Луцишин, місцева жителька:

Кришу, двері зірвало ці і в туалеті зірвало двері. Це все побите і там на чердаку десь 8 чи 10 дірок.

Пані Раїса, її син нині на фронті, розуміє: мало не загинула у власному будинку.

Раїса Дукач, місцева жителька:

Ух, не мріяла я, не мріяла, в мене син два роки в Бахмуті, в 22-й бригаді. Все шле привіти, а я - йому. Позивний в нього "Сорок сім". Тому що сорок шостого взуття - йому мале, і шукали сорок сьомий.

Тепер жінка думає, як розповісти сину про обстріл їх приватного сектору. Мешканці по черзі ходять дивитися на вирву і усвідомлюють: від смертельної небезпеки їх відділили якісь сто метрів.

Катерина Андрусова, місцева жителька: