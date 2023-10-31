Російських добровольців, які виявляють бажання захищати Україну - чимало. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов.

"Тут мова йде про добровольців. Громадяни рф різних національностей і представники різних народів, які знаходяться закордоном переважно в багатьох куточках світу і які виявляють бажання взяти до рук зброю, щоб боротись проти путінського режиму і допомагати захищати Україну, звільняти від загарбників. Сьогоднішня росія, як і Радянський Союз, залишається тюрьмою народів. На території рф залишаються десятки поневолених народів проти яких відбувається геноцид, буквально стирання пам'яті", - зазначив Юсов.

Він додав: "Є окремі свідомі громадяни і їх чимало, які хочуть зі зброєю в руках, тому що інших методів та інструментів путінський режим просто не залишає, захищати і свої домівки, свої права і Україну також. Бажаючих багато, але є питання логістики, безпеки і перевірки. І це все займає чимало часу, адже перевірка багаторівнева і дуже ретальна, щоб жоден російський агент не отримав доступ, адже такі випадки були і були успішно виявлені".