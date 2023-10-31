Росіяни обстріляли цивільне авто у Херсоні, загинув водій [ Редагувати ]
Російські війська у вівторок, 31 жовтня, вкотре завдали удару по Херсону. Окупанти снарядом поцілили у цивільне авто, водій загинув на місці.
Про це повідомляє в Telegram глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поцілили в цивільну автівку", - написав Прокудін.
Через влучання снаряда авто загорілося. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника.
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