Для належної безпеки та догляду за дітьми ще багато чого треба зробити.

Справа про недбалий інтернат. Проти Магальського будинку-інтернату, що на Буковині, відкрите кримінальне провадження через неналежні умови утримання та лікування дітей. Про антисанітарію в закладі, синці та пролежні у вихованців широкому загалу стало відомо після розголосу в соцмережах.

Нині в інтернаті - комісія, перевіряє, як доглядали за неповнолітніми вихованцями з вадами здоров'я. Ольга Лучек знає більше.

На цьому шокуючому відео із соцмереж - вихованці Магальського дитячого будинку-інтернату.

Тож ми приїхали до закладу, щоб на власні очі побачити, як живуть ці діти. В кількох кімнатах - десять важкохворих вихованців. Доглядає за ними ось уже 19 років пані Марія. Каже, кількість лежачих дітей збільшилася. Після початку великої війни сюди перевезли 42 дитини з Дружківського дитячого будинку-інтернату. І більшість з них - на скандальному відео. Майже всі з порушенням фізичного розвитку, психічними розладами і потребують постійної допомоги.

Марія, няня Магальского дитячого будинку-інтернату:

Це привезли з Донецька, ми доглядали за ними, але вони не наші, з Донецька були, наш Юрчик і Марінелла.

Юрчик не один рік проживає у цьому інтернаті.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації:

Він фігурував і на відео, він же знаходився в "Охматдиті", знаходився лише тиждень. Лікарі подивилися його стан, діагнози, які були прописані лікарями в Чернівецькій області, підтвердили, що лікування по дитині відповідає вимогам. Якихось моментів критичних немає, навіть показники були в нормі, виписали з тим, щоби 2 місяці дитина перебувала на дієтичному харчуванні, як він і перебував і до того.

Лікарі додають: вигляд дітей на відео пояснюється суто тяжким діагнозом.

Василь Крістел, лікар Магальського дитячого будинку-інтернату:

Один - цероз печінки з осцитом, лежав пару разів в обласній лікарні, повезли у Київ і так і привезли. Ще один - віч-інфікований, має трофічну язву, третя дитина - 12 років, важе 7 кілограм.

Наразі в будинку-інтернаті проживає 52 дитини. Їхнє утримання, догляд та медичне забезпечення саме перевіряє комісія. Вона уже з'ясувала, що бракує індивідуальних планів комплексної реабілітації та надання соціальних послуг. У коморі закладу для зберігання продуктів не дотримано санітарних норм, приміщення захаращене зайвими речами, не вистачає стільців, не всі ліжка мають бічні поручні та перила, щоб убезпечити вихованців від падінь. Водночас співробітники інтернату кажуть, що свою роботу виконують на совість.

Василь Крістел, лікар Магальського дитячого будинку-інтернату:

Дуже-дуже важкі, ви бачите самі які важкі, психічно-хворі, соматично хворі, багато ДЦП-шників, багато епілептиків, буває скору визиваємо, але страємося своїми силами. Хтось комусь там наверху, не знаю звідки це почалося, шо це не доглядають, недоліковують, прийшли з провіркою, вже є кримінальне провадження. Ще не закінчено, чим закінчиться я не знаю, може і мене оштрафують, але як ми працюємо, чому така пішла волна, я не розумію.

Правоохоронці справді відкрили кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків керівництвом Магальского дитячого будинку-інтернату. Попередня директорка після 9-ти місяців роботи звільнилася. Новий же керівник на посаді півтора тижня. Каже, одразу взявся за прибирання. Прилеглу територію вже звільнили від будівельного сміття та металобрухту.

Анатолій Тодоріко, в.о. директора Магальського дитячого будинку-інтернату:

Нас підтримали барбершопери, які надали свою допомогу і підстригли дітей, також в подальшому будуть підтримувати.

Для належної безпеки та догляду за дітьми ще багато чого треба зробити.

Любов Свіріденко, голова громадської ради:

Проведений ремонт, постелений ліноліум на підлогу, який не має бути, тому що тут проживають дітки з інвалідністю, завищені пороги, а мали бути на одному нульовому рівні, взагалі приміщення без опалення, це жахливо. Жахливо і те, що в туалетному приміщенні знаходяться хіміореактиви, відра, швабри, дітки з психологічним ментальним порушенням, і вони можуть зайти в це приміщення і попити з тієї ж каністри.

На капітальні видатки закладу з обласного бюджету востаннє виділили гроші у 2017 році - 120 тисяч гривень. Впродовж 2022-23 років залучили понад 23 мільйони гривень допомоги від міжнародних організацій. Як ці кошти освоювалися - нині з'ясовує прокуратура.