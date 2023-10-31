Про викрадення Шані Лук стало відомо у перший день нападу ХАМАС на Ізраїль.

Шані Лук - загинула. Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило смерть громадянки Німеччини, кадри викрадення якої бойовиками ХАМАС шокували весь світ.

Що відомо про загибель дівчини і скільки ще заручників перебувають у полоні терористів, дізнаємося з матеріалу Тетяни Логунової.

Надії більше немає. Німкеня Шані Лук, яка 7 жовтня потрапила в полон бойовиків ХАМАС, мертва. Про смерть дівчини повідомили її рідні. Інформацію підтвердило і міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю:

Ми спустошені і засмучені тим, що маємо підтвердити смерть 23-річної Шані Лук. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю, катували й возили Газою, пережила незбагненні жахи. Наші серця розбиті.

Про викрадення Шані Лук стало відомо у перший день нападу ХАМАС на Ізраїль. Світ шокували ці кадри - озброєні бойовики під улюлюкання натовпу везуть у пікапі нерухоме тіло дівчини. За татуюваннями та дредами рідні впізнали у ній Шані і почали кампанію за звільнення заручників. У них була інформація, що дівчина перебуває в лікарні в секторі Гази.

Рікарда Лук, мати Шані Лук:

Я - мати викраденої Шані Лук. У нас є інформація, що Шані жива, але у неї важка травма голови. Вона в критичному стані в лікарні в Секторі Гази. Важлива кожна хвилина. Тому ми просимо, ні, ми вимагаємо, щоб німецький уряд діяв швидко. Її треба витягнути звідти.

Сьогодні родина дізналася, що Шані, найімовірніше, вбили ще 7-го жовтня, під час нападу на відвідувачів музичного фестивалю. Страшні деталі її загибелі в інтервʼю журналістам розповів президент Ізраїлю. Бойовики ХАМАС вбили Шані пострілом в голову, а потім її відрубали. Ізраїльські слідчі знайшли та ідентифікували череп дівчини.

Ізраїльська армія оприлюднила нові дані щодо кількості заручників, яких утримують у Секторі Гази. За даними речника ЦАХАЛ, в полоні бойовиків ХАМАС перебувають щонайменше 239 людей. 138 з них - іноземці або мають подвійне громадянство.

Тим часом, влада Німеччини тим часом стурбована ростом антисемітських настроїв. Після нападу ХАМАС на Ізраїль в країні зафіксували понад 200 інцидентів на ґрунті антисемітизму. Міністр юстиції вже заявив - люди, які пропагують ненависть до євреїв та Ізраїлю, не зможуть отримати німецьке громадянство і ризикують втратити дозвіл на перебування в країні. Відповідний закон вже незабаром буде винесений на розгляд Бундестагу.