Міністерство постійно оновлює та вдосконалює програму допомоги аграріям, отримуючи зворотній зв'язок. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Програма діє з липня 2022 року та ми постійно на практиці вдосконалюємо її. Ми отримуємо зворотній зв'язок і вносимо відповідні зміни. Дійсно, ми оновили про мінімальну заробітню плату, щоб було чітке розуміння, оскільки програма має соціальний аспект. Так, кожен працівник, який залучається по програмі, має як мінімум отримувати розмір мінімальної зарплати. Звісно, в середньому ці зарплати більші, але це уточнення важливе. Також вказано, скільки мають працювати сезонні працівники, оскільки теплиці, які підтримуються в рамках гранту і програми - це є холодного типу. Зазвичай вони працюють блязько 8 місяців, залежить від типу того, що вирощується", - зазначив Висоцький.

Він додав: "І чітко встановили також часові рамки по сплаті коштів. Дуже важливо, щоби отримувачі гранта швидко отримували кошти від держави. Цього року виплачено було вже майже 500 млн грн. Вони пішли на рахунки отримувачів грантів для реалізації своїх проектів".