Непомітно, але цілком упевнено штучний інтелект проник у наше життя.

Загроза зі сторінок фантастичних романів стає реальністю. Дискусія щодо безпеки штучного інтелекту виходить на новий рівень. Велика Британія створить перший у світі інститут, що вивчатиме це питання.

А вже завтра проведе перший глобальний саміт, на якому політики та провідні світові експерти міркуватимуть, як протистояти ризикам від футуристичних технологій. Які саме загрози фахівці називають найбільш імовірними? Розповість Ольга Жидецька.

Блетчлі Парк - резиденція Британської Урядової школи дешифрування і нині - музей інформатики. Під час Другої світової саме тут математик Алан Т'юрінг зламав код "Енігми" - гордості нацистської Німеччини. Та час йде, і виклики змінюються, бо технології стають все складнішими. Наступної середи це культове місце прийме перший у світі глобальний саміт з безпеки штучного інтелекту.

Томас Чітам, науковий співробітник у Блетчлі Парк:

Блетчлі Парк є чудовим місцем для цієї конференції, тому що це осередок співпраці в галузі технологій. У Блетчлі Парку не використовували штучного інтелекту. Але саме тут почали застосовувати перші комп'ютери. І це було місце, де великі уми з усієї Великої Британії зібралися, щоби вирішити нездоланні проблеми.

Проблема котролю над штучним інтелектом - якраз з розряду особливо складних. Тому британський уряд і організовує цей саміт. Прем'єр Ріші Сунак розраховує масштабувати його до рівня кліматичного. На першу зустріч запросив понад сто політиків, розробників та науковців. З ними планує розпочати міжнародний діалог щодо регулювання цієї технології. У самому королівстві за питання візьмуться на державному рівні.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми створимо перший у світі Інститут безпеки штучного інтелекту. Він ретельно досліджуватиме, оцінюватиме та тестуватиме нові типи штучного інтелекту, щоб ми могли зрозуміти, на що вони здатні, вивчати всі ризики, від соціальної шкоди, як-то упередженість чи дезінформація, до найбільш екстремальних загроз.

Непомітно, але цілком упевнено штучний інтелект проник у наше життя. Від високотехнологічих сфер - як оперування космічними приладами, чи складна медична діагностика, так і до цілком побутових. Наприклад, він прокладає найзручніший маршрут у навігаторах, чи підсовує нам рекламу, орієнтуючись на наші запити і навіть смаки.

Однак те, як ці технології розвиватимуться, викликає цілу низку різноманітних побоювань - від зловживань з боку шахраїв та терористів, до цілковитого виходу з-під контролю людини.

Піонер з розробки Штучного інтелекту Гері Маркус скептично ставиться до апокаліптичних прогнозів війни роботів проти людей. Однак цілком реальними вважає сценарії, коли зловмисники можуть, зокрема, розробити плани масових атак, чи маніпулювати ринками, що спричинить хаос. Окрім того, експерт стурбований долею демократії, яка може просто захлинутися у потоку фейків.

Гері Маркус, експерт зі штучного інтелекту:

Ми прийдемо до авторитаризму, якщо вибори виграватимуть люди, які краще поширюють дезінформацію. Ці люди можуть змінити правила і суттєво ускладнити розвиток демократії. Я думаю, що це серйозна загроза. Окрім того, якщо ніхто нічому не віритиме, бо забагато дезінформації, демократія просто не зможе функціонувати.

Фахівці впевнені, якщо й запроваджувати обмеження на розробку штучного інтелекту, то глобальні, за участі всіх гравців та на основі обгрунтованого міжнародного діалогу політиків і спеціалістів. Бо точкові заборони не справлять жодного ефекту. Тож покладають великі надії на першу ластівку - глобальний саміт у Британії.

Джунейд Алі, співробітник Інженерно-технологічного інституту, фахівець з кібербезпеки та ШІ:

Багато викликів, пов'язані з безпекою штучного інтелекту, а також забезпеченням того, щоби він міг приносити користь суспільству й економіці. І на них треба буде відповідати в глобальному масштабі. Тож ми сподіваємося, що завдяки саміту фахівці з усього світу зберуться разом та попрацюють над тим, щоби пом'якшити ці ризики, а також збільшити суспільний профіт.

Організатори форуму у Блетчлі Парку підкреслюють, майбутній захід не передбачає ухвалення законів чи підписання угод. Його мета - залучити до обговорення сторони з різним спектром думок - серед запрошених представники країн-флагманів у розробці штучного інтелекту - зокрема Сполучених Штатів, ЄС та Китаю. Буде й українська делегація - від Міністерства цифрової трансформації.