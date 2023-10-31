Випити кави, замовити свіжих фруктів, записатися на курси з гончарства - і у такий спосіб підтримати воїнів, що повернулися з фронту. Інтерактивну мапу ветеранських бізнесів презентували у Києві.

Про те, як нею скористатися, чим саме заробляють на життя ті, хто ще вчора був на передовій, і як їх підтримати - Ніна Коломієць розкаже.

Назар Олексюк розклеює у власній крамниці наліпки з написом "Створено захисниками".

Назар Олексюк, ветеран-підприємець:

Був укладений договір на використання даного бренду. Він вказує, що це бізнес належить до категорії ветеранського і дає можливість про себе заявляти.

До повномасштабної війни Назар був адвокатом. На фронт пішов торік у березні. У складі 115-ї окремої механізованої бригади боронив Сєверодонєцк і Лисичанськ.

Назар Олексюк, ветеран-підприємець:

Під час виходу з Лисичанська отримав своє поранення, контузію, відповідно наслідки якої потім проявилися.

За станом здоров'я боєць демобілізувався цієї весни - став думати, чим займатися далі. На певні заощадження вирішив відкрити зоомагазин. Купити обладнання допоміг Український ветеранський фонд.

Тепер його крамничка разом із сотнями інших магазинів чи майстерень - є на мапі ветеранських бізнесів.

Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів:

Тільки у Українського ветеранського фонду підтриманих бізнесів по конкурсних програмах - близько 400. Також у нас є мікрофінансування, де ми верифікуємо бізнеси ветеранських - їх близько тисячі. Відповідно, від усіх цих бізнесів ми отримуємо згоду про розміщення їх на мапі і ми їх наносимо. Також до мапи можуть долучитися і інші ветеранські бізнеси.

Аби підтримати саме ветеранські бізнеси, можна зайти на Нову карту - вона є на сайті Українського ветеранського фонду - обрати місто і необхідні товари чи послуги. Розробники зауважують: продовжують отримувати заявки від ветеранів, а тому перелік бізнесів постійно поповнюється.

Денис Суділковський, маркетинг-директор сайту з пошуку квартир, амбасадор Українського ветеранського фонду:

Найбільш наповненими є великі міста - це київський, львівський регіони, просто тому, що тут більше бізнесів. Людям цікаво подивитися, а чим же насправді займаються ветерани. І що цікаво - вони займаються тим, чим і звичайні люди. Хтось організовує курси гончарства, хтось відкриває кав'ярню, хтось магазини, а хтось надає навіть туристичні послуги подорожей по Україні.

Онлайн-карта ветеранських бізнесів - ще один спосіб підтримати наших захисників і допомогти їм адаптуватися до життя після фронтових буднів, наголошують автори проекту. Закликають українців звертати увагу не лише на ціну чи якість продукту, а й на те, хто є засновником бізнесу.