Все життя працював будівельником, та війна змусила змінити професію. Ще в лютому 2024-го він подався до військкомату. А звідти - у прикордонні війська.

Після тривалого навчання Андрій Крамар разом із Чопським прикордонним загоном вирушив захищати державну межу на сході України. А кілька місяців тому чоловік зазнав серйозного поранення - і втратив праву руку.

Зараз прикордонник знову в строю. Про те, як навчився жити із залізною рукою - розказав нашій кореспондентці Мар'яні Мартин.

Андрій показує своє робоче місце. Тут, у прикордонному відділі, в Ужгороді, нині його перший робочий день. Чоловік має контролювати ситуацію на прикордонних ділянках.

Андрій Крамар - військовослужбовець:

Це є пост технічного спостереження, де ми спостерігаємо ділянки кордону, охороняємо їх своїм оком від перетину порушення.

Прикордонна справа - відносно нова для чоловіка, адже на службу він потрапив з початком повномасштабної війни. Пішов добровольцем у військкомат. А звідти - направили до Чопського прикордонного загону. Після тривалого навчання бійці поїхали захищати державну межу на сході України.

Андрій Крамар - військовослужбовець:

Позиції ми підсилювали на напрямку Володимірівка - Волноваха. Ми прийняли бій, тварюки почали заходити з флангу, і арта ще активізувалася додатково, вони добре простріляні вже були. Ті, шо не простріляні, вони так насипали, прикривали своїх, свій наступ, і вийшло так, що прилетіло, так добре не пощастило.

Коли Андрій отямився, зрозумів, що поранений. Побачив власну руку. Він розумів: якщо вчасно потрапить до лікарні, медики зможуть його врятувати. Але поряд був ще один боєць з травмою очей. Тож Андрій наклав шину - і почав діяти.

Андрій Крамар - військовослужбовець:

За бетоноску тримав, по стежці вів - навколо все заміновано, зійти так тоже не було дуже такого шансу, було слизько, і виходили ми - він вперед сліпий, а я одною рукою його наперед себе вів.

Дружина Андрія Іванна того дня була на роботі, але відчула, що щось не так. Андрій не брав слухавку кілька днів. Та жінка переконувала себе, що він подзвонить.

Іванна Крамар, дружина Андрія Крамара:

Коли він йшов на війну, нас захищати, я йому сказала: "Ти мені пообіцяй, що ти повернешся." Він каже: "Ну, як я тобі можу це пообіцяти, ти знаєш куди я йду". Ні, ти мені пообіцяй - і він мені пообіцяв, і він повернувся. Для мене саме головне, що він залишився живим і він в моїх очах, в очах наших дітей герой. Ми вдячні йому і всім хлопцям, які наближають нашу перемогу.

Кохання дружини і її підтримка, а ще віра в краще, не дали Андрію впасти у відчай. Чоловік приїхав додому без руки. Але не встиг і зажуритися, як дружина змусила діяти. Шукала медиків, протез. Андрій пройшов реабілітацію. Довелося навчитися писати лівою. І нову, залізну руку, чоловік вже опанував.

Андрій Крамар, військовослужбовець:

Вона працює ось так вітаюся, дуже файний делікатний хват, де може взяти форму предмета ось, на кожен палець ти собі можеш відрегулювати.

Після травми Андрій уже оговтався, але досі не може повірити, що триває війна. Жорстока, безжальна і зрозуміла тільки нападнику.

Андрій Крамар, військовослужбовець:

Це жах, такого не може бути у 21 столітті, тим більше з тими жахіттями, що вони виробляють. Кожен день, який іде, ми платимо дуже велику ціну і наші люди, і військовослужбовіці, і дітей шкода.

Нині Андрій знову в строю. Служить на Закарпатті. Наближає перемогу України. І вже знає, як її святкуватиме.

Андрій Крамар, військовослужбовець: