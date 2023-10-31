Ці хлопці навчалися за кордоном, воюють довго і бачили різне.

36 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни продовжують штурмувати Куп'янськ, Бахмут та Авдіївку. Найгарячіша ділянка, за минулу добу, - Мар'їнка. Там 15 атак противника. А в районі Білогорівки, де ЗСУ вклинилися в російську оборону і тримають там частинку звільненої Луганської області, росіяни дві доби поспіль намагаються прорвати українську оборону.

Невдало. Авіаудари, постійні двобої артилерії та мінометників. Прямі штурми піхоти. Про ситуацію звідти - у ексклюзивному матеріалі нашого воєнкора Руслана Смєщука.

Дно - це тутешні ґрунтові дороги. Здається, що наш шлях - це суцільне дно однієї величезної ями. Але саме так працює фронтова логістика. Вночі, по дуже поганих дорогах.

В дорозі світає. Цей світанок з оператором Вадимом Ревуном ми зустрічаємо у вільній та небезпечній Луганщині. Це маленька частина окупованої області, що звільнили сили оборони. І тримають позиції ворога під перехресним вогнем.

Навкруги залишки "Градів" та снарядів - сюди постійно прилітає. Але доки туман - відносно тихо. А потім починається.

Сплошні розриви - трошки нашої стоїть арти, то вони хлопців разбирать начинають. Шукають їх? Да…значить наші хлопці їх крепко растроїли.

Руслан Смещук, кореспондент:

Тут дуже незвична позиція, зрозуміло, що замаскована позиція, адже все проглядається з російських безпілотників. Так от ти тут знаходишся і чуєш, як повз тебе літають снаряди, міни. Працює російська артилерія, наша артилерія.

- Бах…до этого привыкаешь. То, о чем мы говорили - ты побывал, ты почувствовал - ты можешь определить расстояние - бах бах бах, это с километр - это нормальное расстояние, безопасное.

Фронт загострився і тут. Декілька діб поспіль росіяни йшли вперед.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

- З флангів хотіли зайти. Сначала питалісь один фланг взяти, артою спочатку розбирать - не вийшло. Захлебнуввя напад - переступили на інший фланг. Почали з другого флангу потихеньку штурмувать. Не вийшло. Питалися брати по центру - все захленулося.

Це мінометний розрахунок вісімдесят першої бригади, десантники. Така собі піхотна артилерія найближчого краю. Невдовзі хлопці долучаються до перехресного вогню важких калібрів.

Ці степи знову наповнюються сталевим, ніби камертонним співом міномета. Після кожного пострілу коригування - міни бережуть.

То більше всього втомлює, це очікування…бо коли є робота і робота не приривна - то воно...

Ці хлопці навчалися за кордоном, воюють довго і бачили різне.

Станіслав, військовослужбовець ЗСУ:

По большому счету надо найти баланс страха и мужества. Потому что в определенные моменты да, лучше упасть, прижаться к земле. А в другие моменты нужно не бояться. Встать и делать работу!

Невдовзі бачимо в повітрі сліди від російської авіації - це тут теж щоденне явище. Все на тлі безмежно красивого та незламного неба Луганщини.