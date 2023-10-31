А скількох українців утримують у підвалах, катують і залякують росіяни - вдасться дослідити лише після деокупації всіх наших території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини поки що має дані про понад 20 тисяч заручників.

Українські правозахисники, що фіксують злочини російських нелюдів у північних регіонах України, презентували попередні результати свого дослідження. Вони ведуть свою базу даних, де зафіксовані свідчення постраждалих. І мають намір у майбутньому долучати ці дані до матеріалів справ у міжнародних судах.

Ольга Манухіна, родичка цивільних заручників:

2022 року солдати рф вдерлися до нас в будинок. Перелізли через паркан, зробили обшук всього подвір'я. Я благала, падала навколішки, щоб вони не забирали чоловіка і сина. Просто ми забираємо на допит і через 2 години привезем. Посадили в БТР і більше не привезли.

Ольга живе у селищі Димер Київської області. Досі не може збагнути, навіщо росіяни викрали в неї чоловіка та 20-річного сина.

Ольга Манухіна, родичка цивільних заручників:

Заставили дитину роздягнутися, тому що в нього є татуювання.

Жінка не припиняє вірити - її рідні досі живі. Розповідає - загарбники тримали заручників у приміщенні віконного заводу у Димері. Далі з різних джерел вона дізналася, що чоловіка та сина вивезли до Білорусі, потім до Криму, а зараз бранці - в Ростовській області росії. Те, що українців окупанти вивозили у глибокий тил, підтверджують і правозахисники.

Тетяна Катриченко, виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини:

Саме північні території України, тобто Київська, Чернігівська і Сумська область, де окупація тривала до кінця березня 2022 року під час цієї окупації армія рф затримала кількасот цивільних громадян. Аналітика зроблена на основі свідків і потерпілих, ми визначили в кожній із областей по 2-3 великих місця утримування. Куди звозили цивільних заручників. Ми проаналізували умови утримання. На жаль, катування… там проводились.

Правозахисники запевняють: опитали понад сто свідків колишніх заручників, членів родин тих, хто залишається в російській неволі, аби принаймні встановити приблизне місцезнаходження бранців.

Тетяна Катриченко, виконавча директорка Медійної ініціатива за права людини:

Прослідкувати шляхи вивезення на територію рф через територію білорусі, а також відслідкувати місця на рф, щоби зрештою назвати відповідальних за цей системний злочин.

Всі свідчення - задокументовані у спеціалізованій електронній системі.

Лене Ваттеланд, керівниця Центру документації та підзвітності Норвезького Гельсінського комітету:

Ми розуміємо, як побудувати кейс відповідно до міжнародного законодавства. У нас є гарний приклад такої роботи після війни на Північному Кавказі у 2010 році, і інформація з І-DOC використовувалася для санкційних кейсів… Звісно, ми не довіряємо національним судам у росії, ми співпрацюємо в Україні з Офісом Генерального прокурора.

Затримання цивільних на окупованих територіях росіяни практикують з 2014 року. І це не поодинокі випадки, кажуть правозахисники. Активісти продовжують накопичувати доказову базу, аби потім представити її в Міжнародному кримінальному суді та притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах проти людяності.