У світі - "сплеск глобального антисемітизму". Так офіційний Вашингтон прокоментував і водночас розкритикував заворушення в аеропорті Дагестану проти громадян Ізраїлю та євреїв. Водночас акції на підтримку ХАМАСу та палестинців пройшлися Європою.

У яких країнах виходили на акції, як на це реагують європейські уряди та чи можуть призвести нещодавні заворушення в росії до так званих "єврейських погромів" - дізнавалися наші кореспонденти.

Дагестан. Російська Махачкала. Тамтешні чиновники пройшлися аеропортом і показали наслідки дій розлюченого натовпу, який потрощив будівлю летовища ззовні та зсередини. Шукали - ізраїльтян.

Крушить начали. Тоже там. Кабинки там. Кто-то сверху залез. На втором этаже вообще разгромили

За інформацією російських телеграм-каналів, в неділю увечері сотні людей прорвалися до махачкалинського аеропорту. Через прибуття туди літака з Тель-Авіва, на якому нібито перебували біженці з Ізраїлю. Перш ніж, добратися до борту - дагестанці трощили приміщення та кімнати аеропорту, а свої дії - виправдовували відверто антисемітичними закидами, мовляв, шукали євреїв. До слова, частина з так званих "активістів" прибули туди з палестинськими прапорами.

На улице разъяренная толпа, которая вообще не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно мы тоже попадем под раздачу. Из-за того, что там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни росгвардия, ни росармия, ни какая-то "Альфа", ни президент Дагестана - мы сидим до сих пор в самолете и дают только воду.

І дійсно - силовики навіть не намагалися розігнати натовп і припинити його агресивну, а подекуди - дику поведінку. Натомість у пошуках євреїв псевдоактивісти перевіряли навіть ОМОНівські автівки.

Й оточили одного чоловіка. Його прийняли за єврея, забрали паспорт і почали допит.

Водночас деякі телеграм-канали країни-агресорки зазначили - мовляв, поширена в соцмережах інформація про прибуття до Дагестану біженців з Ізраїлю - фейк українських спецслужб.

Україна на це відреагувала на офіційному рівні. У вітчизняному МЗС наголосили - погроми та пошуки євреїв у Махачкалі стали результатом діяльності російської пропаганди, яка поширює ненависть до інших народів. Ці слова підтвердив і Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть - це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті.

У Європі та США - погроми засудили. Натомість у НАТО зазначили, що вбачають, цитую, "зростання напруженості в росії". Вражений масштабами російського антисемітизму й ізраїльський колега та військовий оглядач - Сергій Ауслендер.

Сергій Ауслендер, ізраїльський військовий оглядач:

Чесно кажучи, не думав, що за своє життя побачу єврейські погроми, про які читав лише в історичних хроніках.

Хвиля антисемітизму та водночас пропалестинські мітинги прокотилися й Європою. Німеччина, Бельгія, Франція, Велика Британія, США - днями в столицях цих країн відбулися мітинги. Тисячі людей вимагали "Свободи Палестини", а ізраїльтян - прозвали "колонізаторами". Ще раніше - на підтримку палестинців виступив президент Туреччини Ердоган.

І під час про-палестинського мітингу в Стамбулі назвав Ізраїль - дослівно - "окупантом" і "терористом".

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Ізраїлю, як ти сюди потрапив? Ти - окупант. Турки знають це.

Чи призведе ескалація на Близькому Сході до по-справжньому глобального антисемітизму, зокрема, в Європі - достеменно спрогнозувати неможливо.

Натомість у російських так званих "ЗМІ", а також телеграм-каналах, уже не виключають, що єврейські погроми - можливі.