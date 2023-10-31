Росіяни - у лавах Збройних Сил України. На Київщині закінчує тренування батальйон "Сибір", сформований з громадян рф. Усі вони добровільно взяли до рук зброю, щоби воювати на українському боці і незабаром вирушать на передову. Що їх мотивувало? Розповість Ольга Жидецька.

На тренувальному полігоні під Києвом лунають команди російською. Це у стрільбах і бойовому злагоджуванні вправляються п'ять десятків бійців новостворенного батальйону "Сибір". Усі вони - громадяни росії, які свідомо вирішили взяти до рук зброю на українському боці.

І вже незабаром мають вирушити на бойові завдання проти окупантів, які вдерлися до України. Серед добровольців - багато представників російських нацменшин - бурятів, якутів, уйгурів. Вони також вважають російський режим окупаційним.

Позивний "Уйгур", інструктор:

Основная цель - это развал российской федерации. Ои всю жизнь, были, и есть и остаются оккупантами, всегда ведут захватнические войны, вот собственно хочу помочь Украине в борьбе с путинским режимом.

Більшість бійців приховують обличчя. В росії залишилися родини, які часто не поділяють їхніх поглядів. У кожного з них - своя історія спротиву. Боєць з позивним Швед - емігрував з рф до Швеції понад 10 років тому "через політичні переслідування". І от тепер вирішив: настав час для активних дій.

Позивний "Швед", боєць батальйону "Сибір":

Российское государство, которое навязывает свою волю, свою диктаторскую власть другим народам, обществу на всем постсоветском пространстве. Поэтому я считаю, нужно ликвидировать путинскую диктатуру. Ликвидировать ту систему, которая ведет к угнетению людей, к неравенству. А для этого нужна победа Украины.

До України бійці "Сибіру" потрапили через треті країни, адже в'їзд для росіян досі обмежений. У Міноборони зазначають: усі добровольці приїхали легально, за погодженими схемами. І пройшли ретельну перевірку, яку надалі обіцяють спростити. Серед таких - боєць з позивним Греча. Він понад рік жив з дружиною у безвізових для росіян країнах, аж поки знайшов можливість долучитися до ЗСУ.

Позивний "Греча", боєць батальйону "Сибір":

С начала полномасштабной операции 24 февраля выходил на акции протеста. Они были бессмысленны. И соответственно было принято решение как можно скорее попасть в Украину, для того, чтобы бороться против россии, против путинского режима, против империализма.

Бійці "Сибіру" мають досить різі політичні погляди однак єдині в одному - злочиний кремлівський режим потрібно зруйнувати.

Позивний "Греча", боєць батальйону "Сибір":

В россии в данный момент диктатура, что меня конечно не устраивает. Потому что она может меня прямо конкретно и не касаться - я не сижу, я не иноагент. Но я чувствую, что государство все больше и больше берет свободы своих граждан и рано или поздно это будет один большой концлагерь.

За час повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєдалися сотні іноземців, більшість з яких служать в Інтернаціональному легіоні. Батальйон "Сибір" - не єдиний російський підрозділ, який воює за Україну.

Зухвалими операціями на заході рф вже відзначилися російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії".