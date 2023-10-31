У бухті Севастополя димить російський корабель: що відомо [ Редагувати ]
На одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".
"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що задимлення на запуск двигунів не схоже. Імовірно, це пожежа чи випробування димової установки.
по темі
У понеділок, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
Цієї ночі українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму
На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі ворожого Чорноморського флоту рф. З них лише один є носієм крилатих ракет типу "Калібр", однак не був заряджений. Про це розповів капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук
Завдяки успіхам наших захисників судна окупантів більше взагалі не можуть перебувати у західній частині Чорного моря. А експорт товарів з українських портів розпочався і без участі росії. Як прогрес ЗСУ оцінюють західні фахівці та що потрібно, щоби його пришвидшити?
Зазначається, що вже досягнуто багато позитивних досягнень у цьому питанні