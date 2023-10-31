Ще одна сфера роботи нашої розвідки - обмін полоненими. В цьому процесі багато невідомих. Деталей зазвичай не озвучують. Списки, місце та точний час обміну - все це під грифом секретно. Про деталі операції стає відомо вже після. Як і про умови російського полону.

Іван Воробйов до 2014-го року служив прикордонником на Луганщині. Тоді вперше побачив "рускій мір", які несли місцеві сепаратисти та кадрові російські військові. В боях за Ізварине він вперше потрапив в полон. Вдруге - уже 24 лютого. У перші хвилини війни на сумському напрямку. Далі було 479 дні у тюрмах та в'язницях. А потім - обмін і реабілітація. З героєм поспілкувався Євген Соломін.

Коли в Україну заходили російські війська 24-го лютого 2022, Іван був на зміні на одному із КПП на сумському напрямку. Одна група окупантів оточила українців та захопила в полон. Колона ж рушила далі - у напрямку Києва.

Іван Воробйов, прикордонник:

І пістолета у рот засовували. Де ваша американська зброя - "Джевеліни". Та, кажу у нас АК і газовий балончик "Терен" і всьо! Началі мадярнічать - там дьютіфрі, сразу забірать сигарети, стріляти.

Цей полон для Івана став другим. Вперше він потрапив до росіян у 2014-му. Тоді служив вдома, на Луганщині. Сепаратисти та кадрові російські військові захоплювали КПП вздовж кордону. Уже був зруйнований міжнародний пункт Довжанський, знищували Юганівку, Дякове та Ізварине.

Вихід з котла був можливий через росію. Прикордонники виконали наказ, потрапили в полон, але того разу вже за добу їх повернули в Україну.

Тоді, повернувшись в Україну, Іван не зміг потрапити додому в Краснодон - він вже був окупований. Чоловік поїхав служити в Суми. І ось в перші хвилини повномасштабного вторгнення опинився знову у пастці.

Іван Воробйов, прикордонник:

Заводять тебе в кімнату і бʼють. В другую заводять - бʼють. Там пострігають - бʼють. В душі - бють. Сознаніє теряєш - вони електрошокером. Якісь папери підписувать. Ти все підпишеш, бо так били.

Цього разу полон тривав довгих 479 діб. Лише в перший та останній день росіяни не чіпали українських військовополонених. Решту часу катували та знущалися.

Іван Воробйов, прикордонник:

Казали: "Знаєш ти куди попал?" Я говорю - нєт. Це краснознамєнний курскій централ. Ви всі нацисти, фашисти. Їх інтересовала американська зброя, хімічні лабораторії і ти должен назвати якихось СБУшників, начальників.

У перервах між побиттями українським полоненим давали читати книжки пушкіна та достоєвського, потім тексти про бойових комарів, нацистів, нездоланний рускій мір та перемоги російської армії в Україні.

Іван Воробйов, прикордонник:

Казали, що України немає вже. Півкраїни з восточної сторони типу вони віджали. Із західної - Польща забрала. Ну більш-менш нових полонених привозили і ми запитували, де тебе взяли, ну біль-менш. І розуміли, що 90 відсотків вони брешуть і 10 щось може і є.

Іван каже: росіяни, коли дізналися, що він родом з луганського Краснодона, пропонували відправити його на територію терористичної "лнр", проте чоловік відмовився, хотів повернутися лише в Україну.

Іван Воробйов, прикордонник:

Розмовляв з мамою, татом, з братом, з девушкой. З сином. Що все нормально. Ну сам собі розповідав як день пройшов. А мені знизу - ти там колдуєш чи що. Дай поспати. Мати тоже бідна мені СМСки писала на старий телефон, вона дуже тяжко переживала.

У червні Іван опинився у списках на обмін. Повірив, що вдома лише тоді, коли почув українську мову.

Іван Воробйов, прикордонник:

Зайшов поліцейський - доброго дня хлопці! Слава Україні! Ми говоримо: слава…і тоді стали українською мовою розмовляти і ми зрозуміли, що вже вдома. Все говорить, розслабтесь, очі не закривайте, руки назад не заводьте і нам пакети, сигарети, кофе і т.д.

Після тривалого лікування та реабілітації Іван повернувся у Держприкордонслужбу. Каже, жодні тортури росіян його та побратимів не зламали.