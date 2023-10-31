У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна хоче обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.