Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону [ Редагувати ]
У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна хоче обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.
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