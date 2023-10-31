Єврокомісія виділить 335 млн євро на відбудову України [ Редагувати ]
Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.
"У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери.Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", - сказав Шмигаль.
За його словами, кошти виділять на:
- відбудову інфраструктури, зокрема енергетики;
- допомогу бізнесу;
- антикорупційні заходи;
- захист довкілля;
- цифровізацію.
"Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч", - наголосив прем'єр.
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