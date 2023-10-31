У росії заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова [ Редагувати ]
Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання "координатора" замаху на зрадника та колаборанта Олега Царьова.
У ФСБ заявили, що згідно з результатами розслідування, координатором замаху на Царьова є 46-річчя жителя Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.
Там вигадали, що затриманий у Ялті обладнав схованку із засобами ураження, які надалі застосовував при "замаху". При цьому підозрюваний нібито дав "зізнавальні свідчення про свою співпрацю із СБУ".
Чоловік вигадав, що його "завербували" у січні 2023 року. У лютому він влаштувався працювати до ялтинського санаторію, де проживав зрадник. Координатор отримував вказівки щодо збору інформації для підготовки замаху, даних про пересування та місцезнаходження Царьова, а також щодо підбору місць для зберігання зброї.
Повідомляється, що при обшуках у підозрюваного знайшли готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, засоби конспіративного зв'язку з кураторами, фотографії Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи.
Також російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що зараз стан здоров'я Царьова лікарі оцінюють як задовільний, а "загрози життю немає".
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