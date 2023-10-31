Українські захисники успішно знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку. Ця інформація була опублікована на сторінці 47 окремої механізованої бригади.

Українські аеророзвідники виявили скупчення ліквідованих росіян і пошкоджену ворожу техніку, яка могла б бути відновлена. Зокрема, російську САУ було знищено. Підтвердженням цього події є відео, зняте з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

Знищення ворожої техніки свідчить про успішну оборону та ефективну роботу українських військових на Авдіївському напрямку.

Раніше ЗСУ уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на заході Криму.