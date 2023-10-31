У листопаді 2023 року в Україні передбачаються важливі зміни в сфері соціальних виплат. Ці зміни стосуються як пенсійного забезпечення, так і субсидій для громадян. Підготовлені нові правила щодо пільгових виплат пенсіонерам та громадянам, які потребують державної підтримки. У цій новині ми розглянемо основні аспекти цих змін та їхні впливи на населення України.

Уряд України зробив важливий крок для підтримки внутрішньо переміщених осіб, продовживши виплати до січня 2024 року. Згідно з новими правилами, якщо сім'я внутрішньо переміщених осіб має низький дохід і включає в себе одну з таких категорій:

Троє або більше неповнолітніх дітей.

Осіб пенсійного віку.

Людей з інвалідністю.

То ця сім'я може отримувати виплати ще протягом наступних пів року. Це важлива підтримка для тих, хто переживає труднощі через внутрішнє переміщення.

Для тих, хто вперше звернувся за допомогою для внутрішньо переміщених осіб, з 1 листопада 2023 року виплати надаватимуться одразу на всю родину, і кошти буде отримувати одна особа зі складу сім'ї в розрахунку на всіх її членів.

Розміри виплат залишаються незмінними: 3 тисячі гривень на кожну дитину та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для інших категорій внутрішньо переміщених осіб. Ця ініціатива спрямована на покращення життя тих, хто потрапив у важкий життєвий шлях внаслідок конфлікту.

Нові субсидії

Україна впроваджує нові пільги для громадян у сфері субсидій. Це важлива ініціатива для підтримки громадян у опалювальний сезон. Якщо ви вже отримували субсидію у вересні або вам була призначена нульова субсидія, то вам автоматично нарахували пільгу. Орган Пенсійного фонду вже врахував ці зміни.

Якщо ви не отримували субсидію влітку або вам було відмовлено в призначенні пільги на неопалювальний період, ви все ще маєте можливість звернутися за призначенням субсидії.

Для цього вам необхідно подати заяву до 30 листопада 2023 року. У такому випадку пільгу нарахують з жовтня, що допоможе вам зменшити фінансові витрати на опалення і підтримати вас у холодну пору року.

Чи зросте пенсія

Пенсійне забезпечення в Україні передбачає індексацію пенсій, але на цьому році планується її проводити лише в березні 2024 року.

Доплату до пенсій в листопаді отримають лише пенсіонери, які досягли певного віку:

570 грн - пенсіонерам віком від 80 років;

456 грн - пенсіонерам у віці від 75 до 79 років;

300 грн - пенсіонерам у віці від 70 до 74 років.

Якщо у вас є понаднормовий стаж, набутий після досягнення пенсійного віку, ви також можете отримати доплату. Для цього вам необхідно особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України та надати всі необхідні документи для підтвердження стажу.

Читайте також, чим відрізняються субсидія та пільга. Раніше ми писали про те, що кількість субсидіантів у 2024 році зросте на 20%. А також дивіться, як записатись онлайн до Пенсійного фонду України.