Гепатит А - інфекційна хвороба, яка впливає на функцію печінки та може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Щоб запобігти подальшому поширенню цієї хвороби, Міністерство охорони здоров'я України визнало спалах гепатиту А в Вінницькій області надзвичайною ситуацією природного характеру на регіональному рівні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Важливо дотримуватися заходів профілактики та вакцинації, які допоможуть запобігти подальшому розповсюдженню гепатиту А та зберегти громадське здоров'я.

Обмеження

На засіданні Вінницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення:

про посилення у сфері контролю за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;

про тимчасову заборону ярмарків та масових заходів щодо продажу продукції домашнього виробництва;

про посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках Вінниці та області;

про додаткові перевірки на підприємствах, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами.

Також у Вінниці триває дистанційне навчання (у тому числі дошкільне, у спортивних та мистецьких гуртках).

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, не виключено, що гепатит А може бути передаватись через харчові продукти або забруднену питну воду. Він наголосив на тому, що джерело інфікування продовжує існувати, і це підтверджується епідеміологічною статистикою.

Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах.

У Вінницькій області зараз знаходиться у лікарнях 144 пацієнти, які захворіли гепатитом А. З них 32 дорослих та 10 дітей вже були виписані. Медичні працівники активно працюють над розслідуванням цього спалаху та вживають заходів для запобігання подальшому поширенню інфекції.

Вакцинація у Вінницькій області

На Вінниччині продовжується активна вакцинація медичних працівників, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, які були задіяні у боротьбі зі спалахом вірусного гепатиту А.

Крім цього, для вакцинації дітей у регіон доставлено 1100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А та створення резерву для вакцинації в закритих колективах. Державні органи здоров'я продовжують вживати заходів для контролю та подолання цього спалаху, забезпечуючи безпеку та захист населення.

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