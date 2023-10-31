Більш ніж 300 українців зараз перебувають на території Сектору Гази і знаходяться у складних умовах, оскільки евакуація не розпочалася. Ця ситуація створює певні труднощі для українських громадян і потребує уваги та дій з боку відповідних українських та іноземних органів. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Таких людей зараз 357 (українців у Секторі Гази - ред.). Але кількість таких людей постійно зростає. На жаль, з ними періодично втрачають зв'язок. Зараз зв'язок є.

Україна інформує Ізраїль, Єгипет та координаторів із США щодо присутності українців на території Сектору Газа, надаючи оновлені списки громадян, які знаходяться там. Крім того, Україна також надає допомогу молдаванам та болгарам, які також звернулися до нашої країни з проханнями про допомогу в евакуації.

Я дуже сподіваюся, що евакуація відбудеться найближчим часом. Хоча тривожні сигнали надходять насамперед від єгипетської сторони, яка говорить про те, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації і люди залишаються під обстрілами. Кількість загиблих українців у Секторі Газа постійно зростає.

Він зазначив, що зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію з Сектору Газа.

Нагадаємо, внаслідок нічного ізраїльського авіаудару загинув заступник командувача ракетних військ палестинського радикального руху ХАМАС. Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі.