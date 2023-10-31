У вівторок, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Сімферополі сталася пожежа біля аеродрому, який використовують російські окупанти. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Інформація про пожежу базується на супутникових знімках, зроблених о 14:23.

На жаль, точність визначення координат пожежі є невисокою і може варіюватися від десятків до сотень метрів.

Також система "заточена" під площі. Загоряння техніки, складів часом не видно. Натомість добре видно вторинне загоряння трави, лісу, полів. Наприклад, від розльоту осколків.

При цьому нагадаємо, що з початку війни аеропорт у Сімферополі закрито і злітно-посадкова смуга використовується лише у військових цілях - для прийому транспортних бортів.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.