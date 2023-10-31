Українські електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб задовольнити потреби споживачів у всіх регіонах України. Наразі не передбачається обмеження споживачів електроенергії в жодному з регіонів країни. Про це повідомляє Міненерго України.

У соціальних мережах було поширено інформацію із посиланням на заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.

Міністерство енергетики вкотре спростовує такого роду інформацію, зазначивши, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній території України.

Більше того - наразі в резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу в разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Саме тому зараз обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

У яких випадках можливі відключення

Міністерство вважає, що інформація про нібито відключення електроенергії є частиною інформаційної війни, яку веде росія. Вони наголошують, що раніше схожу інформацію поширювали неправдиві "псевдоексперти", і що фактично жодних відключень не відбулося в березні та жовтні.

Наголошуємо: відключення можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Зазначимо, що в інтерв'ю "Телеграфу" член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що в Україні планові відключення світла нібито можуть бути вже в листопаді навіть без ворожих обстрілів.

Також він сказав, що обмеження нібито з великою ймовірністю будуть навіть у тому разі, якщо російські окупанти не здійснюватимуть ракетних обстрілів і атак дронами.

Нагадаємо, що у Києві незабаром буде доступна карта, що міститиме інформацію про провайдерів інтернету, які можуть забезпечити послугу під час відключення електроенергії тривалістю до 72 годин.

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