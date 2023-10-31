У вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Поїздка цим автобусом була спрямована на евакуацію цивільного населення та постраждалих внаслідок конфлікту в Херсонській області. Атака дроном призвела до поранень двох осіб. Ворожі атаки на мирних громадян і евакуаційні місії продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіоні і погіршувати ситуацію на півдні України.

Терористи-окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус.

Регулярні бомбардування та атаки на мирне населення і евакуаційні місії свідчать про гострий гуманітарний кризу в регіоні та необхідність негайних заходів для захисту цивільних осіб і забезпечення їхньої безпеки.

Під час прямування трасою, мікроавтобус наздогнав ударний дрон, запущений з лівого берега. Попередньо, постраждало 2 людей, їм надано допомогу, життю загрози нема.

Нагадаємо, що російські війська у вівторок, 31 жовтня, вкотре завдали удару по Херсону. Окупанти снарядом поцілили у цивільне авто, водій загинув на місці.