У вівторок, 31 жовтня, у Донецьку палають цистерни з пальним, ситуація з пожежею в Будьонівському районі Донецьку є серйозною.

На доступних фото та відеозаписах, зроблених на місці події, можна побачити, що вогонь виник у зоні зберігання палива, де в даний момент вибухнули декілька цистерн.

За інформацією місцевих жителів, подія, нібито, спричинилася "прильотом" чогось, що призвело до спалаху пожежі.

Наразі інформація про те, чи є постраждалі серед людей, не надійшла.

Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає.

РосЗМІ пишуть нібито про чотири "прильоти" по цистернах з паливом на залізничній станції Мушкетове.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.