У Донецьку "приліт": палають цистерни з пальним (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 31 жовтня, у Донецьку палають цистерни з пальним, ситуація з пожежею в Будьонівському районі Донецьку є серйозною.
На доступних фото та відеозаписах, зроблених на місці події, можна побачити, що вогонь виник у зоні зберігання палива, де в даний момент вибухнули декілька цистерн.
За інформацією місцевих жителів, подія, нібито, спричинилася "прильотом" чогось, що призвело до спалаху пожежі.
Наразі інформація про те, чи є постраждалі серед людей, не надійшла.
Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає.
РосЗМІ пишуть нібито про чотири "прильоти" по цистернах з паливом на залізничній станції Мушкетове.
Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.
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