Інформація, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, свідчить про збільшення російських військових заяв щодо стану своєї армії та командування. Зараз вони все частіше виражають незадоволення і скарги стосовно військових операцій в Україні.

Зазначається, що армія росії зазнає суттєвих втрат через нелогічні дії командирів. Один із опублікованих матеріалів стверджує, що лише за останній місяць підрозділ російських саперів втратив 16 осіб.

У нас жесть, Ромчику, у нас за місяць, мінус 16 саперів. Одну дорогу не дочистили, бл*дь, нас почав танк, пташка спалила, по нас почали х*ячити. Вдерлися на мінне поле, нас о першій годині ночі туди закидають, втрьох.

Окрім того, російська армія не отримує достатнього забезпечення як боєприпасами, так і медикаментами та харчуванням.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.