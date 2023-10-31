У армії рф скаржаться на втрати та командування [ Редагувати ]
Інформація, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, свідчить про збільшення російських військових заяв щодо стану своєї армії та командування. Зараз вони все частіше виражають незадоволення і скарги стосовно військових операцій в Україні.
Зазначається, що армія росії зазнає суттєвих втрат через нелогічні дії командирів. Один із опублікованих матеріалів стверджує, що лише за останній місяць підрозділ російських саперів втратив 16 осіб.
У нас жесть, Ромчику, у нас за місяць, мінус 16 саперів. Одну дорогу не дочистили, бл*дь, нас почав танк, пташка спалила, по нас почали х*ячити. Вдерлися на мінне поле, нас о першій годині ночі туди закидають, втрьох.
Окрім того, російська армія не отримує достатнього забезпечення як боєприпасами, так і медикаментами та харчуванням.
Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.
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