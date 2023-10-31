У зв'язку з повномасштабною війною в Україні, збільшується кількість людей з інвалідністю.

Тож, за словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, державі потрібно переглянути свій підхід до надання підтримки цій групі людей.

"В нас щодня травмуються як наші захисники, так і цивільні. І очевидно, що кількість людей з інвалідністю буде зростати. Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Наприклад, якщо людина реабілітована, якщо ми їй забезпечили протез, перенавчання, облаштування робочого місця і дому, а також дали роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень? Тобто наскільки це релевантна виплата?" - сказала вона.

Жолнович заявила, що краще забезпечити людині з інвалідністю економічну самостійність, що буде набагато ефективнішим.

"Ми повинні всі розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. І ті, хто можуть працювати, мають працювати. Тому що підтримка інших держав вже скорочується і буде, на жаль, скорочуватись. І ми повинні дбати про себе самі", - наголосила міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, що розглядає можливість легалізації продажу конфіскованих квартир у рамках санкцій.