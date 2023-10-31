В Україні спостерігається падіння цін на яблука, які є ключовим компонентом фруктового раціону більшості сімей. Це зниження цін зафіксоване у фермерів і переважно стосується продукції з низькими характеристиками якості.

Зазначені зміни можуть вплинути на ціни в роздрібній торгівлі протягом кількох тижнів.

У супермаркетах кілограм найдешевших яблук все ще продають в середньому за 15 грн/кг, як і раніше, проте мінімальна ціна станом на 31 жовтня знизилася до 12-13 грн/кг.

Як повідомляють аналітики EastFruit, "погані" яблука продаються за меншу ціну через їх неможливість зберігання на зиму. За даними фахівців, у останній тиждень жовтня мінімальні ціни фермерів на яблука низької якості знизилися до 8 грн/кг. Якісніша продукція залишається у ціновому діапазоні 10-15 грн/кг.

Сорти яблук, такі як "Джонаголд" та "Ренет Симиренко", мають найбільше зниження цін, в той час як "Гала" та "Голден Делішез" продаються за найвищими.

За даними провідних учасників ринку, вартість яблук на ринку в Україні практично відповідає рівню минулого року. Аналітики зауважують, що це зниження є тимчасовим явищем, оскільки з початком холодів ціни на яблука можуть знову зрости.

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні ціни на картоплю зросли на 13%. Виробники наразі обмежили доступні обсяги цього продукту і в основному віддають на зберігання вирощену картоплю. Це є основною причиною здорожчання цього популярного серед українців овоча.