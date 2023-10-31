Чому бій з Фʼюрі не відбудеться 23 грудня: промоутер Усика дав відповідь [ Редагувати ]
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика - чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі, пояснив можливі причини перенесення бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі з запланованої на 23 грудня дати на інший час.
Про це повідомляє talkSport Boxing.
"Олександр хоче битися 23 грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Він націлений на 23 грудня. Ми не погоджувалися на перенесення, але якщо Ф’юрі справді отримав пошкодження - що ми можемо зробити? Ми б не хотіли перемагати версію Тайсона в бою з Нганну. Це не принесе ніякої користі та шани. Хочемо, щоб Ф’юрі був у найкращій формі. Бо ми думаємо не лише про пояси. Намагаємося творити історію, а історія має бути видовищною", - сказав Красюк.
Раніше чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився прогнозом щодо можливого бою за звання абсолютного чемпіона проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF, Олександра Усика.
"Циганський король" заявив, що він не має жодних травм після поєдинку з Френсісом Нганну і готовий зустрітися з українським боксером тоді, коли скажуть організатори.
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