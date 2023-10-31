Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що якщо США припинять надання військової підтримки Україні, це може призвести до перемоги росії у війні.

Його заява прозвучала під час слухань у Сенаті США, де обговорювали запит президента Джо Байдена щодо виділення 106 мільярдів доларів на потреби безпеки України, Ізраїлю та Тайваню.

"Як в Ізраїлі, так і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС або путіну перемогти. Я можу гарантувати, що без нашої підтримки путін досягне успіху. Якщо ми зараз висмикнемо килим з-під них (українців), путін тільки зміцніє, і він досягне успіху в тому, чого хоче", - сказав Остін.

Він підкреслив, що глобальна стабільність на тривалий термін в значній мірі залежить від військових подій в Україні та Ізраїлі. За його словами, тільки "сильне керівництво з боку США" може гарантувати, що "деспоти, насильники та терористи у всьому світі" не здобудуть впевненості для здійснення додаткових актів агресії.

Нагадаємо, більш ніж 300 українців зараз перебувають на території Сектору Гази і знаходяться у складних умовах, оскільки евакуація не розпочалася. Ця ситуація створює певні труднощі для українських громадян і потребує уваги та дій з боку відповідних українських та іноземних органів.