В ГУР відреагували на заворушення в Дагестані [ Редагувати ]
Росія залишається одним із головних центрів ксенофобії та антисемітизму у світі. Крім того, багато подій відбуваються за діяльністю російських спецслужб.
Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Росія традиційно іще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всі ці процеси там керуються власними спецслужбами, починаючи із "чорносотенців" початку 20-го століття, якими керувала царська "охранка". Сьогодні нічого не змінилось. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації... це справа рук саме російських спецслужб і, звичайно, Україна до цього ні до чого", - заявив представник ГУР України Андрій Юсов.
Нагадаємо, росіяни вимагають виселяти євреїв з країни, а також заборонити в'їзд громадянам Ізраїлю, які нібито шукатимуть прихистку на території рф через війну з ХАМАСом.
Так, у Республіці Дагестан тисячі людей зібралися перед готелем, в якому, на їхню думку, могли мешкати громадяни Ізраїлю.
Після тривалих дискусій з поліцією учасникам протесту дозволили перевірити номери готелю, щоб впевнитися, що жодних ізраїльтян там немає.
по темі
У яких країнах виходили на акції, як на це реагують європейські уряди та чи можуть призвести нещодавні заворушення в росії до так званих "єврейських погромів" - дізнавалися наші кореспонденти.
Чи продовжують росія та Ізраїль шукати точки дотику? Чи посварились все ж остаточно? - про відносини двох країн далі в матеріалі.
Лідер ліберального крила правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман в ефірі російського пропагандистського телеканалу Russia Today звинуватив росію в підтримці палестинського радикального руху ХАМАС, яке влаштувало напад на Ізраїль
За кілька годин перед нападом ХАМАСу розвідка виявила надзвичайну активність в Газі
Думки західних аналітиків зібрала у Лондоні наша Світлана Чернецька.