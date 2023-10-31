Росія залишається одним із головних центрів ксенофобії та антисемітизму у світі. Крім того, багато подій відбуваються за діяльністю російських спецслужб.

Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росія традиційно іще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всі ці процеси там керуються власними спецслужбами, починаючи із "чорносотенців" початку 20-го століття, якими керувала царська "охранка". Сьогодні нічого не змінилось. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації... це справа рук саме російських спецслужб і, звичайно, Україна до цього ні до чого", - заявив представник ГУР України Андрій Юсов.

Нагадаємо, росіяни вимагають виселяти євреїв з країни, а також заборонити в'їзд громадянам Ізраїлю, які нібито шукатимуть прихистку на території рф через війну з ХАМАСом.

Так, у Республіці Дагестан тисячі людей зібралися перед готелем, в якому, на їхню думку, могли мешкати громадяни Ізраїлю.

Після тривалих дискусій з поліцією учасникам протесту дозволили перевірити номери готелю, щоб впевнитися, що жодних ізраїльтян там немає.