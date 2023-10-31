Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", розташованої за адресою Січових Стрільців, 49 у Києві.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Згідно з повідомленням, суд ухвалив рішення 31 жовтня, задовольнивши апеляційні скарги Міністерства культури та інформаційної політики, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій "Зберегти Квіти України" і "Мапа Реновації".

Суд у апеляційній інстанції підтримав доводи, що попередній вердикт Окружного адміністративного суду міста Києва про позбавлення будівлі "Квіти України" статусу пам’ятки культурної спадщини був необґрунтований, та скасував припис Міністерства культури та інформаційної політики.

"Наразі рішенням суду, яке вступає в силу відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини "Оранжерея, навчально-методичний павільйон "Квіти України" по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв", - йдеться у повідомленні.

Також суд підтвердив припис Міністерства культури та інформаційної політики про зупинення будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для офісного центру з підземним паркінгом за адресою вулиця Січових Стрільців, будинок 49, у Шевченківському районі Києва".

У грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Міністерства культури та інформаційної політики та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, що стосувалося внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, який забороняв будь-які руйнування або зміни в його структурі.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про намір подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду міста Києва, яке анулювало рішення Міністерства культури щодо включення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток міста.