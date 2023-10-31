Жителів Херсонської області закликають евакуюватися [ Редагувати ]
росія продовжує систематично обстрілювати територію Херсонської області. Українців закликають евакуюватись, щоб вберегти себе та близьких.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Згідно з інформацією ОВА, жителі Херсонської області отримають можливість переїхати до кількох безпечних регіонів, де створені умови для безпечного та комфортного проживання.
Українці, які евакуюються, отримають безкоштовне житло та медичне забезпечення, а також гуманітарну допомогу та фінансову підтримку. Доступні психологічна підтримка та правова консультація.
Під час евакуації важливо взяти з собою документи, особисті речі та гроші, якщо це можливо, а також необхідні медикаменти.
Для отримання деталей та уточнень щодо процедури евакуації можна звернутися за телефоном 0 800 101 102.
Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Поїздка цим автобусом була спрямована на евакуацію цивільного населення та постраждалих внаслідок конфлікту в Херсонській області. Атака дроном призвела до поранень двох осіб. Ворожі атаки на мирних громадян і евакуаційні місії продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіоні і погіршувати ситуацію на півдні України.
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