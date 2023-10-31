Україною шириться масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
Увечері у вівторок, 31 жовтня, у низці областей України, зокрема, в частині північних та центральних, а також у Києві було оголошено повітряну тривогу. Вона повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, - зазначили військові.
За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", станом на 23:31 ракета (ймовірно Х-59) змінила курс та летить у бік сходу Київської області. Тим часом моніторингові чати повідомляють про вибухи на Київщині.
О 23:07: Повітряна тривога поширилась на Хмельницьку, Чернівецьку, Харківську та Херсонську області.
по темі
росія продовжує систематично обстрілювати територію Херсонської області
Українські захисники збили два безпілотники рф у небі Дніпропетровської області
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що якщо США припинять надання військової підтримки Україні, це може призвести до перемоги росії у війні
Інформація, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, свідчить про збільшення російських військових заяв щодо стану своєї армії та командування
У вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області