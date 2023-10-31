Увечері у вівторок, 31 жовтня, у низці областей України, зокрема, в частині північних та центральних, а також у Києві було оголошено повітряну тривогу. Вона повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, - зазначили військові.

За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", станом на 23:31 ракета (ймовірно Х-59) змінила курс та летить у бік сходу Київської області. Тим часом моніторингові чати повідомляють про вибухи на Київщині.

О 23:07: Повітряна тривога поширилась на Хмельницьку, Чернівецьку, Харківську та Херсонську області.