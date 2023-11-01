Правила дорожнього руху в Україні змінюють так, щоб наблизитися до стандартів Євросоюзу. Важливі зміни в Правилах дорожнього руху стосуються різних аспектів, як-от місця для паркування, включення ходових вогнів, підвищення безпеки дітей та маркування навчальних автомобілів.

Детальніші відомості про ці нові правила є в постановах Кабінету Міністрів України, такі як №1105, №1128, №1306 (про Правила дорожнього руху), а також в телеграм-каналі Патрульної поліції України.

Вмикання ходових вогнів поза містом

Важливою зміною в Правилах дорожнього руху є вимога щодо вмикання ходових вогнів поза містом. Раніше, для забезпечення безпеки під час руху транспортних засобів у осінньо-зимовий період, водії повинні були увімкнути ходові вогні або ближнє світло фар навіть в світлий час доби, з 1 жовтня по 1 травня.

Проте, з 20 жовтня 2023 року, Кабінет Міністрів прийняв зміни до цієї норми, скасувавши часові обмеження. Тепер поза межами населених пунктів автомобілі мають рухатися з увімкненими ходовими вогнями постійно, без врахування пори доби та року. Як відзначають в Патрульній поліції, ця практика вже успішно функціонує в країнах Європейського Союзу. Використання денних ходових вогнів спричинило зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, які сталися у світлий час доби, на 10-15%, згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху.

Ця нова норма Правил дорожнього руху набула чинності з 25 жовтня 2023 року.

Маркування для навчальних транспортних засобів

В останній постанові Уряду від 27 жовтня 2023 року внесено важливі зміни до термінології та зовнішнього вигляду значків для навчальних транспортних засобів:

Термін "Учбовий транспортний засіб" було замінено на "Навчальний транспортний засіб". Ця зміна має на меті виправлення та уточнення використаної термінології в правилах дорожнього руху.

Розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах також зазнав змін. Замість літери "У," яка позначала учбовий статус, тепер використовуватиметься спеціально створений трикутник із червоними гранями та чорною літерою "Н" всередині на білому тлі. Ця зміна допоможе легше розпізнавати навчальні транспортні засоби на дорозі.

Зазначено, що ці нові норми Правил дорожнього руху набудуть чинності через 6 місяців, у квітні 2024 року. Цей строк надає час для адаптації та впровадження нових вимог та ознак на навчальних автомобілях.

Перевезення дітей

У відповідності до нових вимог Правил дорожнього руху (ПДР), які набули чинності 25 жовтня 2023 року, встановлені посилені вимоги до перевезення дітей в автомобілях.

Згідно з цими правилами:

Якщо дитина має зріст до 150 см, вона повинна перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Це обов'язкове вимога для забезпечення безпеки дітей під час подорожей автотранспортом.

Забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів і мотоциклів. Ця заборона впроваджена для запобігання можливим ризикам та травмам дітей в разі аварій.

Винятком є деякі види транспортних засобів, в яких дозволено перевозити дітей без використання автокрісел. Це:

Транспортні засоби, які здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених обмежень швидкості руху.

Спеціалізовані санітарні автомобілі бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Оперативні транспортні засоби Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Ці зміни в ПДР були введені з метою підвищення безпеки дітей під час перевезення автотранспортом та відповідності стандартам безпеки, подібним до практики країн Європейського Союзу.

Забороняється зупинка поза межами спеціальних зон

Недавні зміни до Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні розширили маркування для зон, де дозволено стоянку на автомагістралях. Це включає наступні дорожні знаки:

Знак 5.42.1 - "Місце для стоянки"

Знак 5.42.2 - "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів"

Знак 5.42.3 - "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження"

Знак 5.43 - "Зона стоянки"

Знак 6.15 - "Місце відпочинку"

За новими правилами, якщо на певній ділянці дороги відсутній відповідний знак, який дозволяє стоянку, водіям заборонено робити зупинку у цьому місці.

Ці зміни в ПДР були введені з метою збільшення контролю за стоянкою на автомагістралях та покращення безпеки руху на них. Дотримання цих правил важливо для забезпечення ефективного та безпечного руху на дорогах.

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