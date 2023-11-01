ППО вночі знищила 18 "шахедів" та ракету [ Редагувати ]
У ніч на середу, 1 листопада, Україна була під атаками російських безпілотників та керованих ракет. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, багато з цих атак було відбито або знищено.
В атаках використовувалися безпілотники типу Shahed та керовані ракети, зокрема ракету Х-59. Ці атаки походили з Курської області російської федерації, а також з Приморсько-Ахтарська.
Зусиллям українських Повітряних сил вдалося забезпечити ефективну оборону та знищити більшість атакуючих об'єктів. Це свідчить про важливість і готовність українських військ до захисту своєї території від ворожих атак.
Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.
Загалом було збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131", також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Поїздка цим автобусом була спрямована на евакуацію цивільного населення та постраждалих внаслідок конфлікту в Херсонській області. Атака дроном призвела до поранень двох осіб. Ворожі атаки на мирних громадян і евакуаційні місії продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіоні і погіршувати ситуацію на півдні України.
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