У тимчасово окупованому Донецьку відбулися вибухи та пожежа. Пропагандисти розповсюджують інформацію про спробу обстрілу міста, згадують "прильоти" по залізничній станції.

Початок вибухів було зафіксовано ще ввечері у вівторок, поширилася інформація про здійснення удару по запасах пального, що призвело до пожежі. Вибухи спостерігалися в Будьонівському районі міста Донецьк.

російські пропагандисти вже після опівночі поширили матеріал про використання касетних боєприпасів під час якби обстрілу, стверджуючи, що місто піддане бомбардуванню українськими військами.

Місцеві мешканці в мережі ділилися інформацією про обстріл залізничної станції в Будьонівському районі, а також публікували кадри вибухів в Донецьку в ніч на 1 листопада.

Зранку з'явилася інформація про жертви внаслідок вибухів. За даними місцевих пабліків, які контролюються окупантами, загинули 2 людини, включаючи працівника окупаційної адміністрації "МНС". Повідомляють про щонайменше 12 поранених.

Повідомляють, що у результаті обстрілу на вулиці Бірюзова в Донецьку була пошкоджена газова труба.

Проросійські телеграм-канали також публікують відео і фото наслідків, які вони називають "обстрілами", які сталися напередодні, і включають кадри з уламками на вулиці Червоножовтневої та в провулку Орішково.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.