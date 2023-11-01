В окупованому Донецьку повідомляють про "прильоти" (відео) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Донецьку відбулися вибухи та пожежа. Пропагандисти розповсюджують інформацію про спробу обстрілу міста, згадують "прильоти" по залізничній станції.
Початок вибухів було зафіксовано ще ввечері у вівторок, поширилася інформація про здійснення удару по запасах пального, що призвело до пожежі. Вибухи спостерігалися в Будьонівському районі міста Донецьк.
російські пропагандисти вже після опівночі поширили матеріал про використання касетних боєприпасів під час якби обстрілу, стверджуючи, що місто піддане бомбардуванню українськими військами.
Місцеві мешканці в мережі ділилися інформацією про обстріл залізничної станції в Будьонівському районі, а також публікували кадри вибухів в Донецьку в ніч на 1 листопада.
Зранку з'явилася інформація про жертви внаслідок вибухів. За даними місцевих пабліків, які контролюються окупантами, загинули 2 людини, включаючи працівника окупаційної адміністрації "МНС". Повідомляють про щонайменше 12 поранених.
Повідомляють, що у результаті обстрілу на вулиці Бірюзова в Донецьку була пошкоджена газова труба.
Проросійські телеграм-канали також публікують відео і фото наслідків, які вони називають "обстрілами", які сталися напередодні, і включають кадри з уламками на вулиці Червоножовтневої та в провулку Орішково.
Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.
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