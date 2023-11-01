Правоохоронці здійснили обшуки в будинку народного депутата Олександра Дубінського у зв'язку з можливою причетністю його до організації незаконних виїздів через кордон України. Інформація про це надійшла від джерел в правоохоронних органах.

За даними зазначеного джерела, проводиться перевірка стосовно можливої причетності Олександра Дубінського до організації незаконної переправи через державний кордон України, і це може бути частиною змови з іншими особами.

Також, за отриманими даними, мова йде про спробу організації незаконного виїзду родича співмешканки народного депутата.

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнув ще один гучний корупційний скандал - навколо мера міста Суми Олександра Лисенка.