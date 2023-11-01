У середу зранку, 1 листопада, у Миргородській громаді Полтавської області сталася серія вибухів. В деяких областях України була оголошена повітряна тривога.

Згідно з інформацією "Суспільного", місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у Миргородській громаді.

Також, на сході України уранці 1 листопада була оголошена повітряна тривога. Після 8:50 годин сирени пролунали у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Карта районів з оголошеною повітряною станом на 9:00 годин ранку виглядала так:

Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Поїздка цим автобусом була спрямована на евакуацію цивільного населення та постраждалих внаслідок конфлікту в Херсонській області. Атака дроном призвела до поранень двох осіб. Ворожі атаки на мирних громадян і евакуаційні місії продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіоні і погіршувати ситуацію на півдні України.