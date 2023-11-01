В ніч на середу, 1 листопада, російська армія випустила кілька хвиль ударних дронів по Україні, з пріоритетом на Полтавську область. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, в ефірі телемарафону.

За його словами, ця атака схожа на попередні, але на цей раз збільшилася кількість засобів, які окупанти використали проти України.

У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів.

Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Раніше МВС України повідомило, що атаки зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури в Донецькій області. Видання "Страна" пише, що йдеться про Курахівську ТЕС.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня російські війська завдали удару по одній із теплоелектростанцій енергохолдингу ДТЕК.