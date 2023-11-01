Команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика узгодили дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляється у Twitter журналіста ESPN.

Цей об'єднавчий поєдинок відбудеться в лютому 2024 року, а протистояння відбудеться в аравійській столиці Ер-Ріяд.

Усик і Ф'юрі підписали контракт на цей бій наприкінці вересня.

Першою запропонованою датою було 23 грудня, але через важкий поєдинок Ф'юрі попереднього дня плани довелося внести корективи.

Обидва боксери зберігають великий інтерес боксерської громадськості, і цей бій обіцяє бути одним із найбільш очікуваних в світі боксу.

Раніше чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився прогнозом щодо можливого бою за звання абсолютного чемпіона проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF, Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що він не має жодних травм після поєдинку з Френсісом Нганну і готовий зустрітися з українським боксером тоді, коли скажуть організатори.