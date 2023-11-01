Окупанти вдарили по центру Херсона: загинула посадовиця МВА [ Редагувати ]
У середу вранці, 1 листопада, російські терористи вчинили черговий напад на центр Херсона, що призвело до смерті посадовиці міської військової адміністрації, а також поранення щонайменше двох інших осіб. Про це повідомляється у Telegram заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби.
За інформацією, оприлюдненою у Telegram заступником керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, інцидент стався близько 9:00 ранку, коли російські снаряди вразили центр міста Херсон.
Внаслідок цього обстрілу загинула співробітниця міської військової адміністрації, а ще двоє осіб, які працювали у Департаменті містобудування, були поранені, і одна з них перебуває у важкому стані. Наразі постраждалим надається всебічна медична допомога.
росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів - ця ніч минула з тривогою у низці областей. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня, окупанти дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Поїздка цим автобусом була спрямована на евакуацію цивільного населення та постраждалих внаслідок конфлікту в Херсонській області. Атака дроном призвела до поранень двох осіб. Ворожі атаки на мирних громадян і евакуаційні місії продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіоні і погіршувати ситуацію на півдні України.
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