У середу, 1 листопада, о 09:50 ранку, в місті Севастополь на тимчасово окупованому півострові Крим, сталася повітряна тривога.

Місцевий гауляйтер, Михайло Развожаєв, вийшов із відеозвернення з закликом місцевим мешканцям вимкнути газ, водопостачання і електропостачання, в рамках заходів забезпечення безпеки.

Гауляйтер наголосив на можливих "задимленнях" в районі Севастопольської бухти.

Це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно.

З метою забезпечення безпеки місцевих жителів під час тривоги, у місті Севастополь зупинено рух як морського, так і наземного громадського транспорту, про це повідомила дирекція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя.

Паніка почала поширюватися в російських телеграм-каналах, де згадують про можливу ліквідацію ракети на підльоті до Криму. Також, портал Baza повідомляє про спостереження "сильного диму над Кримським мостом" та зазначає, що можливо це пов'язане з проведенням навчань.

Раніше ми писали про те, що на одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.