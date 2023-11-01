Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков [ Редагувати ]
У віці 53 років помер відомий український спортивний журналіст, багаторічний головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі журналіста.
Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что сегодня, 31 октября, в 22.40, Артём Вадимович умер.
Вечная память...
Напередодні повідомлялося, що Франков перебуває у реанімації після другого інсульту.
Артем Франков - заслужений журналіст України (з 2005 року) та багаторічний головний редактор тижневика "Футбол" (1997-2022). Більшість матеріалів писав російською мовою.
Артем Франков є автором кількох книг про спорт: "Лобановский. Послесловие" (2002, у співавторстві з Дмитром Харитоновим), "Футбол по-украински" (2006), "Футбол" (2009), "Все чемпионаты мира по футболу", 9 томів (2010).
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