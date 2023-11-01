СБУ та Національна поліція зранку 1 листопада проводять обшуки по всій Україні у секти "АллатРа". Про це повідомляє "Суспільне" та Цензор.НЕТ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

Раніше народна депутатка Інна Совсун повідомила у соцмережах, що відправила звернення щодо секти "АллатРа" в СБУ, РНБО та Мін'юст.

Якщо придивитися, можна помітити безліч плакатів та білбордів з написом "Благотворче суспільство" у вашому місті... А якщо пропустите білборди, є ще канали, масові тиражі книжок та різного роду "семінари". Її представники несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією пyтiнa. Аллатрівці влаштовували телемости з pociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів та депутатів від "єдіной pociї".

За інформацією журналістів-розслідувачів, як пише Совсун, до цього "двіжу" входять: Ірина Верещук, Іван Баканов та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого звинувачують у держзраді, колишній заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко.

А незмінний з 1998 року мер Коростеня Володимир Москаленко прийняв "Глобальну партнерську угоду АллатРа" у статут міста. І навіть встановив на центральній площі Коростеня пам'ятник у вигляді її символу (Що взагалі?!). Щоправда, простояв символ недовго. А Віталій Останній, керівник управління Кіровоградської ОДА, очолює організацію в Кропивницькому і під час Революції гідності був одним з організаторів місцевого aнтимaйдaнy.

За даними Совсун, активну діячку "АллатРи" Христину Берестецьку нещодавно затримала поліція за те, що вона збирала інформацію про розташування ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури Києва, які вона передавала pociянам.

Не новина, що pociя професійно маскує ФСБшні франшизи під релігійні організації. Згадаймо лише, як глибоко пустила коріння РПЦ-УПЦ МП в Україні, та якою руйнівною є її діяльність. Найголовніше - не варто недооцінювати небезпеку, навіть якщо вам проповідують про аннунаків, що кліпають очима як рептилоїди. Благотворче суспільство навідників pociйських ракет вони вже будують.

Через звинувачення у приналежності до секти віцепрем'єрка - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук була змушена публічно це спростувати.

Нещодавно одне з наче поважних ЗМІ офіційно звернулось до мене з проханням прокоментувати: чи належу я до секти та чи поділяю я її ідеологію. Письмова відповідь була, що я не була і не є членом секти й геть не поділяю її ідеологію. Але, попри офіційну відповідь, поважне ЗМІ написало про мою належність до секти. Так буває. Напевно, моя відповідь для цього ЗМІ не прозвучала переконливо, та, напевно, це ЗМІ краще знає про мою релігійну приналежність.

Організація "АллатРа" заснована у 2014 році в Києві. Позиціонує себе як міжнародний громадський рух, але багатьма розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта, яка пропагує панславізм, апокаліптизм, Нове мислення і Нью-ейдж.

Відома тим, що пропагує псевдонауку та теорії змови на теми інопланетян і таємних могутніх еліт, які приносять в жертву дітей.

У 2021 році "Телебачення Торонто" зняло сюжет про цю організацію.