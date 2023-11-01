Зеленський створив у Сумах військову адміністрацію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у Сумах та призначив її начальником Олексія Дрозденка. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави.
Призначити ДРОЗДЕНКА Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області.
Документ набув чинності з моменту оприлюднення.
Нагадаємо, 2 жовтня у Сумах затримали мера Олександра Лисенка за підозрою в отриманні 2,1 млн грн хабаря.
У НАБУ уточнюють, що крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.
Гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
4 жовтня Лисенка арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн. Він вніс заставу та відсторонений з посади.
Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років. Вперше його обрали мером у 2014 році. Тоді він йшов від партії "Батьківщина". У 2020 році його переобрали.
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