У середу, 1 листопада, українські зенітники збили над морем на Одещині дві керовані авіаційні ракети Х-59, які окупанти випустили з літаків тактичної авіації. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району.

Російська ракета Х-59 "Овод" класу "повітря-поверхня" має дальність польоту до 280 км. Їх чи не найчастіше застосовують російські загарбники для ударів по Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136 і керовану авіаційну ракету Х-59. Українська ППО збила 18 "шахедів" і ракету.

Вибухи пролунали сьогодні зранку в Миргороді на Полтавщині.