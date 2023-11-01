У середу, 1 листопада, співробітники СБУ проводять обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та у приміщеннях міської ради. Про це повідомив журналіст та депутат міської ради Віталій Глагола.

Як повідомляють мої джерела, Службою Безпеки України документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

Наразі жодних деталей та офіційної інформації щодо обшуків в Ужгородській міськраді немає.

Нагадаємо, зранку 1 листопада СБУ та Нацполіція проводить обшуки у секти "АллатРа".