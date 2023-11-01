Президент США Джо Байден накладе вето на законопроект щодо виділення коштів на надання допомоги Ізраїлю, якщо він буде погоджений у Палаті представників Конгресу США у нинішньому вигляді, без згадки України. Про це йдеться у заяві бюджетного управління Білого дому (Office of Management and Budget).

"Незважаючи на двопартійну згоду" та відповідний запит з боку адміністрації США, "законопроект не передбачає виділення Україні жодної допомоги" для відбиття російської агресії, наголошується у документі.

"Провал щодо підтримки України" стане "жахливим сигналом росії та решти світу щодо рішучості" Вашингтона.

У заяві наголошується, що республіканці, які подали цей законопроект, "політизують підтримку з боку [Сполучених Штатів] та демонструють розбіжності у підході до союзників" США.

Цей законопроект поганий для Ізраїлю, для Близького Сходу та для нашої національної безпеки... Якщо президенту буде представлено цей законопроект, він накладе на нього вето.

Пропозицію республіканців про поділ американської допомоги двом державам різко розкритикував координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Цей республіканський законопроект абсолютно не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Як головнокомандувач, президент США Джо Байден ніколи не робитиме нічого, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки.

Минулого тижня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні. Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд отримає Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.

За інформацією газети Haaretz, чотири сенатори від Республіканської партії США - Роджер Маршалл, Джей Ді Венс, Майк Лі та Тед Круз - наполягають на виділенні Ізраїлю надзвичайної допомоги у розмірі $14,3 млрд без погодження з підтримкою України. Їхню позицію поділяє і новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

Нагадаємо, США зменшать пряму бюджетну підтримку України з $1,1 млрд до $825 млн на місяць.